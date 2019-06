Piscina comunale: "Docce inutilizzabili e onde a singhiozzo"

CREMA (27 giugno 2019) - Piastrelle dei pavimenti degli spogliatoi che si sollevano e docce per metà inutilizzabili; lucchetti tranciati e materiale contenuto negli armadietti che non si sa dove sia finito; vasca con le onde che si attiva solo di tanto in tanto per la delusione dei frequentatori. Sono queste, in ordine di tempo, le ultime lamentele degli utenti del centro natatorio comunale Bellini di via Indipendenza, preso d’assalto in questo periodo di grande caldo. «Da tre giorni — afferma un frequentatore abituale che chiede di restare anonimo — buona parte delle docce dello spogliatoio non si possono utilizzare, perché alcune piastrelle del pavimento si sono sollevate». Il motivo di maggiore lamentela è per quanto accaduto agli armadietti.

