Raduno con veleni

PANDINO (26 giugno 2019) - Il veleno è nella coda. Passata la sbornia delle 695 Fiat Panda che domenica hanno invaso Pandino, decretando il nuovo record mondiale del raduno, monta la polemica politica. Sono bastate poco più di 24 ore ed è già finita in soffitta l’unità d’intenti che aveva tenuto insieme 150 volontari di varie associazioni e appartenenze politiche, guidati dai ragazzi della consulta giovani, facendo vivere al paese una giornata storica. Ad accendere la miccia è l’ex maggioranza del Gruppo civico, attraverso un lungo post sul profilo ufficiale Facebook. Secondo l’attuale lista di opposizione la nuova giunta Bonaventi ha lasciato, come ha sottolineato anche l’ex sindaco Maria Luise Polig, «il cerino in mano» a un gruppo di ragazzi. «La nuova amministrazione — si legge nel post — in modo pavido e inaspettato, ha pensato di non metterci la faccia e di lasciare delicate responsabilità ad altri, quasi a svincolarsi nel caso si fossero verificati inconvenienti di varia natura».

