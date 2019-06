Via Miglioli, è scempio lungo il Serio

CREMA (26 giugno 2019) - Ora, insieme ai rifiuti, spunta anche uno scooter. Semidistrutto e abbandonato all’interno dell’area attrezzata di via Miglioli, lungo il tratto cittadino del fiume Serio. Il ciclomotore, ancora con la targa, è stato lasciato in mezzo all’erba, quasi a volerlo nascondere. Nonostante le ripetute segnalazioni, i pattugliamenti da parte delle guardie volontarie e delle forze dell’ordine, gli atti di vandalismo e i danni in quest’area all’interno del Parco naturale del Serio non accennano a diminuire. Anzi, ogni volta il campionario dello scempio si arricchisce di nuovi articoli.

I segni lasciati dai picnic e dalle grigliate del fine settimana erano ben visibili anche ieri mattina. Di tutte le attrezzature che l’ente Parco aveva posizionato per agevolare la frequentazione della zona, facilmente raggiungibile, resta ormai ben poco. All’ingresso, le transenne in legno, che erano state posizionate per dividere la zona parcheggio dall’area verde, sono state ormai quasi tutte divelte e usate come legna da ardere. Sempre nel parcheggio, i sacchi dell’immondizia ieri mattina erano ancora ammassati uno contro l’altro, con parecchi rifiuti fuori dai contenitori. In attesa della raccolta.

