Allarme ozono, già superato il limite

CREMA (25 giugno 2019) - Allarme ozono in città. Lunedì, prima giornata afosa di questa settimana bollente, i livelli del gas registrati dalla centralina dell’Agenzia regionale per l’ambiente di via XI Febbraio, sono schizzati oltre quota 200 microgrammi per metro cubo d’aria. Venti punti in più rispetto alla soglia di informazione che, come spiegano dalla stessa Arpa, «rappresenta quel livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione».

