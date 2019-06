Cade nella piscina vuota, bimbo di 10 anni ricoverato

CREMA (25 giugno 2019) - E' caduto nella piscina di casa, priva d'acqua perché in manutenzione. Fortunatamente non sono gravi le condizioni del bimbo di dieci anni, protagonista dell'incidente domestico avvenuto nella prima serata di domenica nel quartiere di Ombriano. Il bambino è stato comunque trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo.

