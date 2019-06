Provoca l'incidente e non si ferma

PALAZZO PIGNANO (24 giugno 2019) - Avrebbe tagliato la strada a una Dacia Sandero Stepway, guidata da una 51enne del paese, all’incrocio per Torlino Vimercati della provinciale Melotta, ma non si sarebbe fermato. Questa l’ipotesi formulata questa mattina dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi dell’incidente, avvenuto poco prima delle 8. La donna, che ha riportato contusioni e escoriazioni, è stata poi trasferita in ambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona. Le è stato applicato il collarino dai soccorritori del servizio di emergenza della Croce Verde di Crema. Non ci sono, al momento, certezze sull’identità dell’altro automobilista.

