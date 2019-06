Palestra di arrampicata a rischio, mancano i volontari

CREMA (25 giugno 2019) - Volontari in calo e la palestra di arrampicata di via Picco, aperta nel 2008 e costata 370mila euro, rischia di non riaprire a settembre. La sezione cittadina del Club Alpino Italiano, che gestisce l’impianto attraverso una convenzione con il Comune, ha lanciato un appello ai 913 soci, per trovare un ricambio, dopo che diverse delle persone che da 11 anni assicuravano l’apertura hanno fatto un passo indietro. Per ovviare al disimpegno, il settore arrampicata del Cai ha inviato a tutti i soci un comunicato con il quale chiede espressamente la loro disponibilità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO