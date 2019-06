Abbandona il sacco dell'indifferenziata, sanzionata

CREMA (25 giugno 2019) - Ha spiegato davanti all’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli di non averlo mai fatto prima d’ora, ciò non le ha comunque evitato una multa per abbandono di rifiuti, che le sarà notificata nei prossimi giorni. Protagonista in negativo, una donna di mezza età che vive a Crema: nei giorni scorsi, al volante della sua auto ha accostato in pieno centro, in via Goldaniga. Aperta la portiera ha buttato a bordo carreggiata il classico sacchetto dell’indifferenziata. Poi è risalita a bordo e se n’è andata come nulla fosse. Non si era accorta, però, che alle sue spalle c’era una telecamera della videosorveglianza comunale.

