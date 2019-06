Auto si ribalta in centro, illesi i passeggeri

RIPALTA CREMASCA (24 giugno 2019) - Un incidente stradale alquanto rumoroso e, per fortuna, senza conseguenze per un 21enne e una donna di 51 anni che viaggiavano a bordo dell’auto ribaltatasi in piazza Dante, nel cuore del paese, alle 3,45 dell’altra notte. Il rumore ha svegliato numerosi residenti. Entrambi i passeggeri sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo.

