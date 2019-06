Municipio, cancellato Regeni

BAGNOLO CREMASCO (24 giugno 2019) - «Verità per Giulio Regeni». Via lo striscione giallo dal balcone del municipio di Bagnolo Cremasco. E l’opposizione Progetto Bagnolo insorge. Anche se la maggioranza invita a lasciare da parte quel che definisce «solo demagogia» e sottolinea che «non verrà meno la solidarietà alla famiglia che ha perduto il proprio caro in modo drammatico, da parte nostra e della popolazione. Anche altre verità non accertate meriterebbero, non basterebbe tutto il municipio. Ma non sarà certo uno striscione a risolvere un questione di ben più alta competenza». La decisione di rimuovere lo striscione, del neoeletto sindaco Paolo Aiolfi e del suo gruppo Prima Bagnolo è stata stigmatizzata dall’attuale minoranza (nonché passata amministrazione), che fu proprio promotrice dell’esposizione dello striscione-simbolo della richiesta di verità al governo egiziano, sull’uccisione, dopo atroci e perpetrate torture, del giovane ricercatore friulano.

