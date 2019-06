Primaria e asilo nell'oratorio e in biblioteca

OFFANENGO (23 giugno 2019) - Le insegnanti della scuola primaria hanno provveduto a raccogliere il materiale scolastico presente nelle aule mettendolo negli scatoloni. Le bibliotecarie hanno avviato il trasloco di libri e altro materiale dalla sede di via Clavelli Martini a quella utilizzata fino a 10 anni fa, in piazza Patrini. Le due operazioni sono funzionali alla necessità di liberare le scuole primaria Alessandro Manzoni e dell’infanzia Renato Contini di via Don Lupo Stanghellini per consentire i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica e di sgomberare i locali dell’ex palazzo Valdameri per adattarli ad aule scolastiche.

Istituzione scolastica e amministrazione comunale di Offanengo stanno per affrontare la più grande emergenza scolastica della storia del paese. Una emergenza che non è capitata per caso, ma è stata programmata. Ciò non toglie che si tratti di un evento di grande portata, che tocca tutti: comune, scuola, famiglie degli alunni e cittadini.

