Aggredisce la madre, arrestato

CREMA (22 giugno 2019) - La vicenda durava oramai da oltre un anno e mezzo e nonostante le diverse denunce/querele per maltrattamenti in famiglia sporte dalla madre e i numerosi interventi delle pattuglie dei carabinieri il figlio non aveva minimamente cambiato il proprio comportamento, continuando ad aggredirla ripetutamente per poi sfuggire spesso ai carabinieri prima del loro arrivo a casa. La donna - per le lesioni subite - spesso aveva bisogno delle cure del pronto soccorso.

Il giovane, un 19enne, con problemi di tossicodipendenza, è stato via via sottoposto a misure sempre più restrittive della propria libertà personale, quali l’allontanamento dalla casa di famiglia, l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per cercare di contenere il comportamento sempre più violento e minaccioso che sistematicamente assumeva nei confronti della madre.

Il ragazzo, allontanato dalla casa della madre, era andato ad abitare con il padre anch'egli però aggredito dal figlio. Nelle ultime settimane il ragazzo non rispettava più l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Per questo motivo il Gip del Tribunale di Cremona ha emesso una misura più restrittiva della libertà personale, disponendone la traduzione in carcere eseguita nel pomeriggio di ieri, dopo che il 19enne è stato rintracciato sul posto di lavoro dai carabinieri della stazione di Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO