Via Treviglio, opera da 34mila euro

CREMA (22 giugno 2019) - Steso nei giorni scorsi il tappetino di asfalto rosso che segna la fine dei lavori di realizzazione della ciclabile delle scuole di via Treviglio. Incompiuto per tre mesi, solo una striscia di asfalto nero sul lato della carreggiata che costeggia la roggia, il percorso era diventato una terra di nessuno, trasformato in parcheggio. Con la giornata di ieri gli operai hanno concluso il loro intervento. Da lunedì saranno posizionati cartelli stradali e tracciata la segnaletica, dunque il percorso protetto sarà tale a tutti gli effetti. Ciò permetterà alla polizia locale di multare chi ostinatamente continuerà a scambiarlo per un posteggio.

