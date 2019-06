Mici morti, l'ultima sopravvissuta non ce l'ha fatta

SPINO D’ADDA (21 giugno 2019) - Anche l’ultimo esemplare sopravvissuto della colonia non ce l’ha fatta. La gatta, di pochi mesi, è morta ieri sera. Il caso di sospetto avvelenamento registra dunque un’altra vittima. L’animale, seppur affidato dal proprietario al veterinario, non è riuscito a superare la fase acuta dell’infezione. La strage di gatti si è verificata nei giorni scorsi in una cascina dismessa a due passi dal centro del paese. Una colonia sterminata in poche ore, con forti sospetti che i mici siano stati avvelenati. Le verifiche del servizio veterinario dell’Ats Val Padana sono comunque ancora in corso. Campioni sono stati inviati all’istituto zooprifilattico di Brescia. Ma non è escluso che possa essersi trattato di un micidiale virus. Se ne saprà di più tra un paio di settimane.

