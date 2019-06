Identificato e sanzionato l'esibizionista della ciclo pedonale

SPINO D'ADDA (21 giugno 2019) - E' stato identificato, denunciato per atti osceni in luogo pubblico e sanzionato con una multa da 10mila euro, l'uomo che nei giorni scorsi si aggirava completamente nudo lungo la pista ciclo pedonale che costeggia il fiume Adda. I carabinieri sono risaliti al 41enne, residente in un paese della Bassa Bergamasca, grazie ad numero di targa del suo furgone di colore bianco preso da una delle vittime dell'esibizionista, non nuovo a fatti del genere. Convocato in caserma dai militari è stato messo alle strette ed ha ammesso la propria responsabilità. Il 41enne è stato munito di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Spino d’Adda per tre anni, per evitare che possa tornare in futuro ed importunare altre persone.

