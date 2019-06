Elettricità ko, altro black out

CREMA (21 giugno 2019) - Black out di durata inferiore rispetto alla serata-nottata tra martedì e mercoledì, ma anche iieri si sono ripresentati problemi di fornitura di energia elettrica a privati e rete pubblica in città. Tra le zone colpite ancora i quartieri dei Sabbioni e di Ombriano, le vie Sinigaglia e Viviani (già interessate dal primo stop alla fornitura di elettricità) con l’aggiunta delle zone di San Carlo e Santa Maria. Tra le possibili cause, stando a quanto precisato dall’ufficio tecnico del Comune, il sovraccarico di alcune centraline dell’Enel che si trovano in città. Vuoi gli elevati consumi, per la contemporanea accensione di migliaia di condizionatori, vuoi altri problemi tecnici, hanno dunque provocato la seconda serata consecutiva di pesanti disagi per migliaia di cremaschi.

