Accattonaggio molesto al mercato, intervento dei carabinieri

RIVOLTA D'ADDA (20 giugno 2019) - I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un servizio di contrasto all’accattonaggio da parte di stranieri nordafricani che durante il mercato settimanale hanno spesso importunavano le persone con pretese insistenti di denaro. Cinque gli stranieri (4 nigeriani e un sudanese) controllati e accompagnati in caserma. Uno di loro è risultato privo di permesso di soggiorno e quindi è stato invitato a presentarsi in questura a Cremona per le pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale.

