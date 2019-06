Otto gatti spariti nel nulla, sospetto avvelenamenti

SPINO D'ADDA (21 giugno 2019) - Una colonia di gatti decimata in poche ore. Otto spariti nel nulla – in alcuni casi i cadaveri sono già stati ritrovati – e una sopravvissuta in cura dal veterinario per quelli che, almeno ad una prima visita, sembrano anche sintomi di un avvelenamento. Proprio il sospetto di un’azione premeditata, che ha preso di mira i mici ospitati nel cortile di una cascina dismessa, situata nel cuore del paese, sta suscitando grande indignazione e preoccupazione.

