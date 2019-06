Escrementi di topi nei locali, chiusa la scuola dell'infanzia

CAMISANO (21 giugno 2019) - Tracce di escrementi di topi nei locali e la scuola per l’infanzia chiude i battenti con dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Lo stop al servizio è stato imposto con un’apposita ordinanza dal sindaco Adelio Valerani. «Ravvisata la necessità di procedere alla disinfestazione dei locali della scuola dell’infanzia di via Roma – si legge nel testo – il sindaco ordina per questioni di sicurezza igienico-sanitaria la chiusura anticipata del plesso, per l'anno scolastico 2018-19, a partire da giovedì 20». Il provvedimento di Valerani ha spiazzato anche le famiglie degli alunni, che ora si ritroveranno a gestire i figli con 10 giorni di anticipo, ma non era più rinviabile.

