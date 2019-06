Black out, mezza città al buio

CREMA (20 giugno 2019) - Mezza città al buio, dalle case alle strade, il tutto cominciato durante la serata e proseguito nella notte. Black out in serie e conseguente raffica di proteste e segnalazioni in Comune. Centinaia le famiglie rimaste senza corrente elettrica dalla serata di martedì. Alcune hanno patito pesanti disagi sino all’alba di oggi. Inoltre per tutta la notte ci sono state strade e piazze prive di illuminazione. Tra le vie colpite Viviani e Sinigaglia, ma anche ampie porzioni del quartiere di Castelnuovo. Lamentele per la medesima situazione nella zona industriale di Ombriano e nel popoloso quartiere dei Sabbioni. La corrente elettrica non è mancata ovunque con le medesime modalità e con gli stessi orari, sia nelle abitazioni sia negli altri edifici.

