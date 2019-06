Furti a raffica di biciclette, sos social

PANDINO (20 giugno 2019) - «Siamo impegnati con un grest a cui partecipano quasi 300 iscritti: tra le tante cose di cui quotidianamente ci preoccupiamo non avremmo voluto dover pensare anche ai furti di biciclette davanti all’oratorio». Così don Andrea Lamperti Tornaghi, vicario del San Luigi ha aperto il suo videomessaggio, postato sulla pagina Facebook del San Luigi rivolto innanzitutto ai genitori e agli stessi ragazzi e bambini del centro estivo parrocchiale, e dedicato al problema emerso in maniera preoccupante nelle ultime due settimane. I ladri, da capire se occasionali o professionisti, approfittano del fatto che ogni giorno, nelle rastrelliere davanti all’oratorio, vengono lasciate per ore oltre un centinaio di bici.

