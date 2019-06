Polig: 'Sterminate le api'Il sindaco: 'Erano calabroni'

PANDINO (19 giugno 2019) - «Altro che vespe, erano operose e utilissime api: il sindaco Piergiacomo Bonaventi le ha sterminate». La denuncia arriva dall’ex primo cittadino Maria Luise Polig. «Avevano scelto un loculo del cimitero di Gradella per costruirsi un alveare - prosegue - con cellette in cera e l’inizio di produzione di miele. Colonia distrutta, uccise a migliaia dal sindaco in persona intervenuto con il comandante della polizia locale Andrea Assandri con insetticida e con il fuoco. In pochi attimi preziosi e operosi insetti, amici dell’uomo e vitali per la natura e l’ambiente, sono caduti a terra. Denunciamo questo intervento come insensato e inqualificabile». Pronta la replica di Bonaventi: «Ho il documento che certifica che si trattava di calabroni».

