Pandino terra di bellezze, Sara punta a Miss Italia

PANDINO (19 giugno 2019) - Il paese è sempre più terra di miss. Dopo la bella avventura di Lara Tranchini, la 16enne arrivata alle finali nazionali di Miss Mondo, adesso tocca a Sara Capanna. La 19enne prossima alla maturità (studia Moda all’istituto Marazzi di Crema e oggi sarà impegnata nel primo scritto della maturità, l’esame di italiano) si è qualificata per le finali regionali di Miss Italia. Decisivo il suo terzo posto nell’ultima selezione, nei giorni scorsi a Mantova, alla discoteca Mascara. Un risultato merito ovviamente della sua avvenenza, ma anche della bravura come ginnasta, sport che ha praticato per 9 anni e che oggi insegna ai bambini. Nel corso della serata ha infatti tenuto anche un’esibizione di artistica davanti ai giurati. Sara con la 16enne Lara Tranchini, finalista a Miss Mondo Italia, sarà madrina di Panda a Pandino

