Autovelox attivo, 40 multe nel giorno del debutto

PIANENGO (18 giugno 2019) - Autovelox attivo, da ieri, lungo via Roma. E già nella prima giornata, sono state 40 le infrazioni riscontrate per superamento del limite di velocità. La norma prevede contravvenzioni da 41 a 3 mila euro con sospensione della patente, ma solo oggi - con i dati scaricati - si potranno conoscere gli importi delle singole multe. «Non sembrano poche, ma in proporzione alle migliaia di mezzi che ogni giorno percorrono questo tratto, lo sono. E il rallentamento delle auto è stato evidente ieri, come evidenziato dalla polizia locale. Ed è questo il nostro scopo», spiega il sindaco Roberto Barbaglio, commentando i dati dei rilevamenti. I due totem arancioni posti agli ingressi del paese (ai confini con Sergnano e con Crema), hanno ospitato ieri per la prima volta il dispositivo di accertamento della velocità delle auto. Posizionati nelle scorse settimane, ora vi sono installati, in momenti e orari diversi delle giornate, il dispositivo attivato e monitorato dalla polizia locale.

