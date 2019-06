Esce di strada e sbatte contro un ponticello, grave 24enne

RIVOLTA D’ADDA (17 giugno 2019) - È ricoverata all’ospedale di Treviglio - dove è stata trasportata con l'elisoccorso - la giovane che, oggi pomeriggio, alla guida della sua vettura di piccola cilindrata, è stata protagonista di un’uscita di strada. L’automobilista, una 24enne commessa di Castenedolo, in provincia di Brescia, attorno alle 14.45 stava percorrendo la provinciale che collega Rivolta con Pandino, quando, all’altezza del confine con Agnadello, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua Kia Picanto uscendo di strada. L’auto è andata a sbattere contro un ponticello in cemento. Sul posto, oltre al 118, la polizia stradale di Crema, la polizia locale di Rivolta e i vigili del fuoco.

