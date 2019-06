Miss Mondo, Lara 'Non ho vinto, ma l'esperienza è stata entusiasmante'

PANDINO (18 giugno 2019) - «Non ho vinto (ha trionfato Alice Sammartino, 23enne di Pompei) e non sono nemmeno tra le prime venti, ma sono comunque felice di questa entusiasmante esperienza che mi ha insegnato tanto, mi ha fatto conoscere diverse nuove amiche e altre persone speciali». Non ha perso il suo splendido sorriso Lara Tranchini, la 16enne studentessa del liceo linguistico Racchetti di Crema, che nel fine settimana ha partecipato alle finali nazionali di Miss Mondo Italia. Dopo essersi qualificata alle selezioni della Lombardia era scesa a Gallipoli a fine maggio per la prima fase di scrematura delle 150 ragazze selezionate. Al suo fianco la mamma Maria Teresa Vanni. Era entrata tra le migliori 50, che sono rimaste in Puglia altri dieci giorni, sino al gran galà di sabato scorso.

