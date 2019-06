Troppo alcol, ragazzino finisce al pronto soccorso

CREMA (16 giugno 2019) - È accaduto ancora. Dopo i quattro ragazzini finiti in pronto una settimana fa, per gli eccessi alcolici del venerdì e del sabato sera, ieri notte è toccato ad un 15enne, che camminava per strada a fatica in via Valera ed è stato trasferito al Maggiore, dove — come nei casi dei giorni precedenti — gli sono stati riscontrati i sintomi della cosiddetta «intossicazione etilica», per dirla come i referti.

