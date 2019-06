I lavori sfrattano le auto

CREMA (16 giugno 2019) - Una mattinata con 150 posti auto in meno, a ridosso del centro, crea non pochi problemi alla viabilità cittadina. E se la gran parte degli stalli indisponibili lo sono da sempre, tre volte la settimana in occasione del mercato di via Verdi, non si può dire lo stesso dei 25 posteggi vietati in piazza Garibaldi a causa del cantiere, in corso per la manutenzione delle condotte del gas. A ciò si aggiunge l’ormai cronica chiusura della gran parte del piazzale sterrato di via Stazione, interessato dai lavori — fermi da novembre — per la realizzazione del nuovo terminal dei bus nell’ex scalo merci ferroviario. E paradossalmente, trovare posteggio in città, fino al primo pomeriggio di ieri, quando smontati i banchi degli ambulanti è stata ripulita l’area di via Verdi, è stato difficoltoso nel giorno in cui è stato di fatto riaperta l’area di sosta dietro al Park Hotel, in via IV Novembre. Al di là del fatto che 25 degli stalli sono ancora transennati, in pochi sapevano della possibilità di tornare a sostare a due passi dal Serio, dopo le settimane di lavori per la sistemazione del fondo. E in molti, quindi, non hanno nemmeno tentato l’opzione.

