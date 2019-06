Investito dalle fiamme mentre accende un fuoco, grave scout di 8 anni

CREMA (14 giugno 2019) - Un bambino di 8 anni appartenente al gruppo scout Assorider è ricoverato in gravi condizioni al Buzzi di Milano, dove è stato trasportato in elicottero nella tarda serata di ieri. Stando a quanto si apprende, il bambino, che si trovava con il suo gruppo in un camp estivo sopra Como, avrebbe acceso un fuoco e sarebbe stato investito da un ritorno di fiamma. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato ustioni in diversi punti del corpo e la prognosi è riservata.

