Ruba una bicicletta fuori dall'oratorio, denunciato nordafricano

BAGNOLO CREMASCO (13 giugno 2019) - La bicicletta mountain bike professionale, del valore di oltre 2.500 euro, era parcheggiata all'esterno dell'oratorio regolarmente chiusa a chiave. Quando il giovane proprietario è tornato a riprenderla, la due ruote era sparita. E' scattata l'immediata denuncia ai carabinieri che, avviate le indagini, hanno raccolto le testimonianze di alcuni ragazzi del paese che avevano notato uno straniero allontanarsi proprio in sella alla preziosa bicicletta. La minuziosa descrizione, permetteva ai militari di risalire al responsabile del furto, un ragazzo straniero già noto per fatti analoghi. Lo stesso, convocato in caserma ammetteva il furto ma asseriva di aver ceduto il velocipede ad un suo conoscente. La successiva perquisizione permetteva, infatti, di rinvenire nel garage di un altro straniero nordafricano, la bicicletta che veniva riconosciuta e restituita al proprietario. Il ladro verrà deferito per furto aggravato mentre il suo complice per ricettazione.

