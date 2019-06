Entro fine mese addio all'area pedonale di via Umberto I

PANDINO (13 giugno 2019) - Sono entrati nel vivo ieri i lavori di sistemazione della pavimentazione in pietra in via Umberto I, ai margini della zona a traffico limitato, anteprima alla riapertura alle auto del corso principale del centro: i cinquanta metri davanti alla parrocchiale di Santa Margherita erano stati chiusi dalla precedente giunta Polig. Una soluzione da sempre contestato dal centrodestra, che ne aveva fatto uno dei punti cardine della propria campagna elettorale per le comunali del 26 maggio. Vinte le elezioni, l’amministrazione Bonaventi ha dato subito il via all’operazione. La riapertura si concretizzerà entro la fine del mese.

