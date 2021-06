L'Offanenghese annuncia Cazzamalli

OFFANENGO - Colpo di mercato di assoluto rilievo per l'Offanenghese che annuncia l'arrivo di Alessandro Cazzamalli nella rosa del tecnico Marco Lucchi Tuelli.

Alessandro, classe 1979, arriva dalla Serie D del Calvina, dove ha giocato lo scorso anno, acquistato nel calciomercato dicembrino dal Sant'Angelo, al termine di un anno alla Pergolettese, squadra nella quale si è reso protagonista del passaggio in Serie C e dove è tornato nel 2018 dopo 6 anni passati tra Piacenza, Castiglione e Rezzato.

"Sono felice ed orgoglioso della scelta che ho fatto e di poter far parte di questa ambiziosa società", queste le prime parole di Alessandro in arrivo all'Offanenghese. "Sono carico di quella positività che ho sempre avuto e che ho riscontrato nell’ambiente Offanenghese". Inizia quindi a formarsi la rosa giallorossa per la prossima stagione.