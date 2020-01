Enrico Ruggeri il 3 aprile al San Domenico

CREMA (29 gennaio 2020) - Parte da Crema, con la data zero, il tour di Enrico Ruggeri Una storia da cantare. L'appuntamento è al teatro San Domenico venerdì 3 aprile alle 21. I biglietti sono disponibili al prezzo di 30 o 35 euro più la prevendita.

Ruggeri ripropone il fortunato tour acustico che lo ha portato in teatro l’anno scorso. Rinominato “Una storia da cantare” come l’ultimo singolo del cantautore, sigla dell’omonima trasmissione che lo ha visto protagonista per ben sei prime serate su Rai uno, lo spettacolo propone in una raffinata chiave acustica i grandi successi di Enrico. Non mancheranno, come sempre, incursioni nei brani che da tempo mancano in scaletta, monologhi, e, in alcuni casi, interpretazioni di classici della canzone d’autore. Sempre tenendo presente il principio secondo il quale ogni concerto dev’essere diverso dal precedente.

