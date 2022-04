Calcio: colpo grosso! Pergolettese corsara a Mantova

MANTOVA - Fa festa la Pergolettese che espugna per 2 a 0 lo stadio Martelli di Mantova e si avvicina con prepotenza alla salvezza in una gara praticamente perfetta.

In vantaggio al 29' del primo tempo con Morello su assist di Bariti. I gialloblu avevano sfiorato il gol in precedenza in due occasioni e sono stati capaci di gestire la partita per lunghi tratti e di piazzare il colpo del 2 a 0 a venti minuti dalla fine con Lepore che ha deviato un cross sotto porta di Villa.

Festa sotto la curva dei tifosi cannibali in trasferta a Mantova in gran numero: sesto risultato utile consecutivo, passo quasi decisivo verso la permanenza in serie C.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI