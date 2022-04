Calcio, Pergolettese: un buon pareggio in rimonta

CREMA - E' finita con un pareggio giusto la partita tra la Pergolettese e la Feralpisalò, una bella gara giocata a viso aperto e ricca di occasioni senza pause.

Dopo un primo tempo equilibrato, la Ferlpisalò è passata in vantaggio al 7' della ripresa su calcio di rigore tirato da Miracoli per un fallo di mano di Arini, per i gialloblù appena fuori area ma per l'arbitro dentro.

Il Pergo ha pareggiato poi al 15' del secondo tempo, sempre su rigore, con Varas. Che ha sbagliato subito dopo un secondo calcio di rigore con il possibile 2-1. E peggio ancora ha fatto all'85' quando di testa da due passi ha messo fuori la palla. Occasione compensata al 90' con la rete sbagliata dall'ospite Luppi: 1-1 equo con il Pergo che resta in zona salvezza.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI