Calcio, Pergolettese ko: tre schiaffi dal Piacenza

CREMA - E' terminato con un pesante passivo l'incontro della Pergolettese allo Stadio Garilli di Piacenza contro i biancorossi di casa. La partita è finita 3-0 per il Piacenza: tutte le reti sono state segnate nella ripresa. Al 57' gol di Gonzi su un contropiede condotto da Munari, poi al 60' Cesarini su rigore spiazza Galeotti e al 77' Bobb riprende dal limite una corta respinta della difesa e batte Galeotti.

Il primo tempo era stato incolore da parte di entrambe le squadre con un'unica occasione da gol per il Piacenza ben deviata in calcio d'angolo da Galeotti. La ripresa, invece, è stata a senso unico: gialloblu cremaschi incapaci di reagire e di calciare in porta. Unica conclusione sopra la traversa di Zennaro al 23'. Per il resto la squadra non è pervenuta.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI