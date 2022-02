Calcio, la Pergolettese getta al vento tre punti col Seregno

CREMA - Finisce con un rocambolesco 3-3 la partita tra Pergolettese e Seregno. Una vittoria buttata via letteralmente dai gialloblu che a 1' dal termine dei tempi regolamentari vincevano per 2 a 1. Poi si sono fatti recuperare incredibilmente. Sono riusciti nel recupero a tornare in vantaggio sul 3 a 2, ma poi al 49' del secondo tempo hanno incassato la terza rete.

Il primo tempo era finito sul punteggio di 2 a 1 grazie al rigore di Varas concesso per un atterramento in area di Morello. Pareggio temporaneo del Seregno con Gemignani al 22' e poi gol di Bariti al 43' del primo tempo.

