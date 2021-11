Una buona Pergolettese non basta: la Triestina passa al Voltini

CREMA - Nell'anticipo della tredicesima giornata del campionato di serie C la Pergolette è stata sconfitta in casa dalla Triestina. Il gol partita è arrivato al 6' ad opera di Giorico che ha raccolto una respinta di testa di Scardina su calcio d'angolo e dai venti metri in diagonale ha battuto Galeotti.

La Pergolettese ha giocato un'ottima partita sotto il profilo dell'intensità contro un avversario roccioso, forte fisicamente ed esperto. L'unico rammarico per i gialloblu nel finale quando l'arbitro ha fischiato un fallo a centrocampo a favore della Pergolettese senza accordare il vantaggio a Bariti che si stava involando da solo verso la porta avversaria.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/PAOLO PAPETTI