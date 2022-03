Riapre il River, la discoteca più famosa del Cremonese

SONCINO - Con cinquantadue anni di grande storia sulle spalle, riapre e si presenta con un nuovo look, la discoteca più antica e famosa del Cremonese. Nato nel ‘70 col nome di River, diventato poi River La Villa e River Disco Weeding Events, oggi si chiama River House. Completamente ristrutturata e ‘tirata a lucido’ vuole tornare ai fasti dell’era della disco-music ed eurobeat, quando anche i milanesi, per ballare, guidavano fino a Soncino. Accanto al gestore Antonio Gregori, i soci Francesco Tomasi e Guido Nateri e, ovviamente, la famiglia Mazzoleni-Bonizzi con Dario e Marco, proprietari anche del Fratellini’s, in prima linea. Domani sera alle 23.30 la tanto attesa riapertura dopo l’evento inaugurale di mercoledì.