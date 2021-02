GALLERY Mercato, passeggio e aperitivo: ultimo sabato 'giallo'

(27 febbraio 2021) - Stretti fra la voglia di godersi la bella giornata nell’ultimo sabato di libertà e il timore percepibile a fronte dei contagi in crescita esponenziale, cremonesi e cremaschi non hanno rinunciato allo struscio in centro, fra piazze e parchi, concedendosi la soddisfazione 'sospesa' di una mattinata di shopping e un pomeriggio all'aria aperta alla vigilia del passaggio dalla zona gialla a quella arancione. Da lunedì colazioni e aperitivi saranno di nuovo impossibili - se non da asporto o con consegna a domicilio - con l’entrata in vigore delle restrizioni più pesanti.

