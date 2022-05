"Donne di Crema", racconto al femminile tra 100 scatti e storie di Monica Antonelli

CREMA - Ha aperto i battenti la mostra «Donne di Crema», con gli scatti della fotografa di Monica Antonelli. Un racconto al femminile attraverso 100 immagini e altrettante storie, visitabile fino a domenica 15 maggio nei chiostri del Sant’Agostino. Tra gli ospiti la biologa ed ex parlamentare Anna Milvia Boselli, il sindaco Stefania Bonaldi (la centesima donna ritratta) e l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti. Nella sala Cremonesi si è tenuta la presentazione del libro fotografico Donne di Crema con la stessa Antonelli e Vanessa Ferrari della casa editrice Linee Infinite. Le immagini e le storie di ognuna delle protagoniste – le prime foto risalgono al periodo pre pandemia – sono esposte nei chiostri. Ognuna delle donne ritratte si è fermata davanti alla propria gigantografia per la classica foto ricordo. Tanta curiosità da parte dei numerosi visitatori anche per gli appuntamenti di oggi, tra cui lo Yoga, le dimostrazioni di Make-up. Sabato prossimo alle 10 si terrà una lezione di pilates nel giardino dei chiostri con Ambra Mazzei. Spazio anche all’iridologia nei chiostri con Emilia Casali. Dalle 16 in sala Pietro da Cemmo il talk «Disabilità» con interventi a cura di Cristina Piacentini, del comitato Zero Barriere e Daniela Martinenghi, presidente di Anffas onlus Crema.

FOTO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI