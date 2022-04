L'ultimo addio ad Alexandra: «Non doveva andare così, ci manchi»

CASTELLEONE - «Alexandra ha compiuto un miracolo. Ci ha riuniti». Con queste parole di pace, nella sofferenza e nella commozione, si è rivolto oggi don Marco Bosio a centinaia di giovani che si sono ritrovati nella parrocchiale di S. Filippo e Giacomo per l’ultimo saluto ad Alexandra Alexei, la motociclista di Montodine che ha perso la vita in sella alla sua inseparabile Yamaha R3. La scelta dei termini non è casuale. Tra i banchi della chiesa ci sono tutti i suoi amici e i suoi parenti. Ci sono i cattolici e gli ortodossi ma, come è ovvio che sia, non si nota alcuna differenza. Il messaggio è in una sola lingua e una sola fede: «Non doveva andare così, ci manchi».

Non sono ancora le 15 quando il castrum leonis si riempie di giovani da tutto il Cremonese. Sono centinaia, sono tutti lì per Alexandra. Lei non c’è più, il ricordo resta. Gli è stata forse fatale una buca sull’asfalto, una così fastidiosa e terribile banalità che nella memoria non cancella il suo sorriso, la sua giovialità, l’aver migliorato le vite di tante persone. Se n’è andata sulla strada di cui era innamorata e che solcava sulle due ruote. «Anche i motociclisti, com’era Alexandra, hanno una meta, la devono avere. Così chi crede – spiega dal pulpito don Bosio –. Così noi, che siamo qui che piangiamo. Dio è il nostro conforto ma anche il nostro sfogo. Con lui chi crede se la può prendere perché umanamente ci sembra che tutto questo non abbia un senso. Avere Fede però conta, ci dà speranza, ci dà conforto».

FOTO: JACOPO ZANINELLI/FOTOLIVE