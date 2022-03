Fiera di Santa Maria, il ritorno salutato da un bagno di folla

CREMA - Il luna park per i più piccoli, ma anche per i grandi che hanno voglia di tornare bambini. Il sapore e il profumo delle frittelle o delle crepes, la passeggiata lungo il viale, curiosando tra le bancarelle, o nel parco del Novelletto, per godersi il sole di primavera. E ancora la messa in Basilica, il giro in oratorio per la pesca benefica o per portare i figli a provare l’ebbrezza di cavalcare nel campo da calcio o di cimentarsi nella pesca alla trota, organizzata nel piccolo specchio d’acqua artificiale realizzato davanti al bar. Senza dimenticare i prodotti tipici: dal vino, sino alle erbe aromatiche e ai fiori, acquistabili allo stand dell’istituto agrario Stanga, approfittando anche della possibilità di visitare le serre e il giardino già fiorito, curati dagli studenti. Questo e molto altro è la fiera di Santa Maria, un ritorno ad una tradizione tanto amata dai cremaschi che ieri ha registrato il pienone. Dopo due anni di stop forzato per la pandemia, una bella domenica di inizio primavera ha garantito il successo della kermesse. «Una gioia per tutti – spiegano Serafino Doldi, Giorgio Massari, Tiziana Mora e Eleonora Mutti –: proponiamo la pesca benefica in oratorio, che ci permette di raccogliere fondi da destinare alle attività della struttura parrocchiale. Ci voleva dopo due anni di buio. Torniamo ad incontrarci all’ombra della basilica, rivediamo gli amici, ci divertiamo insieme a figli e nipoti».

Padre Armando Tovalin Chaidez, parroco di Santa Maria, annuisce e si gode l’oratorio pieno di gente. Tra gli stand anche quelli dei volontari e delle associazioni, a partire dalla Croce Verde. Accanto alla basilica c’è la sede dell’istituto Stanga con lo stand degli studenti della scuola agraria. In vendita i prodotti di cascina Gallotta, dal vino al miele, sino alle farine. E poi piante aromatiche e fiori di primavera. Il direttore della scuola, Serena Cracolici, accoglie i visitatori del giardino fiorito, che aprirà ufficialmente al pubblico tra un mese e mezzo. «L’impressione è ottima, c’è tanta gente e per noi è l’occasione di far conoscere i prodotti e attività». Luca Sangiovanni, della V G, è il responsabile dello stand: «Mi alterno con i compagni di classe – spiega –: per me è la prima volta nel ruolo».