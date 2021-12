Grazia, forza e bellezza nel calendario delle ragazze Vbc

CASALMAGGIORE - Il regalo di Natale perfetto è arrivato: è il calendario della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

Unione sempre più forte tra il main sponsor Trasporti Pesanti e la Vbc Casalmaggiore che scaturisce in un bellissimo calendario, in formato scrivania, che unisce la grazia, la forza e la bellezza delle ragazze della società rosa e la realtà imprenditoriale della famiglia Storti.

CHI HA REALIZZATO LE FOTO. Arte Studio - con la professionalità di Antonella Pizzamiglio, Barbara Sereni e Mathias Mocci - ha realizzato un calendario elegante, e soprattutto ha saputo davvero coniugare il classico "donne e motori" con una connotazione artistica strepitosa.

DOVE ACQUISTARLO. Si può acquistare già da domenica al PalaRadi di Cremona in occasione della gara in diretta Sky Sport Arena contro Busto Arsizio e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Presenti alla conferenza stampa, nella sede del main sponsor in quel di Piadena, Elvezio e Stefano Storti di Trasporti Pesanti, Antonella Pizzamiglio e Barbara Sereni di Arte Studio e il capitano Vbc Marta Bechis.