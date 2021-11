A Codogno si aprono «Le Stanze di Natale»

CODOGNO - Le porte di Palazzo Trivulzio, dimora nobiliare del secolo XV, si apriranno al pubblico per la prima volta sabato 27 e domenica 28 Novembre per accogliere Le Stanze di Natale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Codogno, vuole portare un segno di rinascita e ripartenza in uno dei territori più duramente colpiti dalla pandemia.

LOCATION ED ESPOSITORI. Nel cortile d’ingresso e nelle stanze piene di storia della dimora che ha ospitato San Luigi Gonzaga, in una magica atmosfera natalizia, dalle 9,30 alle 19,30, espositori accuratamente selezionati proporranno prodotti di alto artigianato e oggetti d’arte, composizioni di verde e eccellenze gastronomiche.

I PRODOTTI. Ci saranno abiti sartoriali e accessori per grandi e piccini, borse in tessuto, gioielli e bijoux, cuffie e sciarpe tricot, maglie in cachemire, tovaglie e biancheria da cucina, oggettistica per la tavola in vetro, complementi d’arredo, profumi, abiti e accessori indiani, friulane in velluto, decorazioni floreali, ghirlande e addobbi natalizi e poi spezie, olio evo DOP e torrone. Le Stanze di Natale si apriranno anche all’arte con dipinti, disegni e sculture.

Nella selezione degli espositori è stato dato particolare risalto al fatto a mano, alla cura dei dettagli, alla qualità dei materiali, all’originalità delle proposte: insieme agli oggetti, gli artigiani porteranno le loro storie e sarà bello, per i visitatori, poterle conoscere.

INFO. La partecipazione dei visitatori sarà libera e gratuita, con obbligo di mascherina e Green Pass. Nella piazza adiacente al palazzo i visitatori potranno trovare un’ampia zona parcheggio.