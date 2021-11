Crema: rito religioso, raduno civico e il discorso di Bonaldi

CREMA - Si è conclusa la celebrazione del IV Novembre, festa delle Forze Armate. L'amministrazione comunale e il Comitato di coordinamento delle associazioni combattentistiche e d'arma ha promosso come ogni anno l'appuntamento. I partecipanti si sono ritrovati alle 9:30 in piazzale delle Rimembranze per l'omaggio alla colonna votiva. Poi il corteo fino a Piazza Duomo con la deposizione della corona d'alloro al famedio. Alle 10 è stata celebrata una messa in cattedrale al termine della quale si è riformato il corteo che ha raggiunto piazza Trento e Trieste per la deposizione della corona d’alloro, l'intervento del sindaco di Crema, Stefania Bonaldi e l'omaggio al milite ignoto.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI