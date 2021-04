Le immagini della piantumazione degli studenti di Crema

CREMA (22 aprile 2021) - Progetto liceo Classico e Scientifico, gli studenti della 4A e 5A hanno piantumato alberi in occasione della Giornata mondiale della terra. In futuro ogni anno, verrà posizionato a dimora un albero per ogni classe 5A.

