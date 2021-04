Tamponamento fra due auto sulla Crema-Lodi

CREMA (16 aprile 2021) - Tamponamento tra due auto sulla strada Crema-Lodi, all'altezza quasi della frazione di Benzona (Comune di Crespiatica), fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30: coinvolte una Peugeot 307 e una Hyundai iX35. Al volante del piccolo Suv un cremasco che ha tamponato la Peugeot guidata da un uomo nativo di Borghetto Lodigiano residente a Crema. Auto distrutte: solo il conducente della Hyundai è stato portato in ospedale a Crema in codice verde. La strada è chiusa per i rilievi di legge.

