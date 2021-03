Incendio in cascina in località Pescia, ingenti danni

RIVOLTA D'ADDA (20 marzo 2021) - Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Rivolta d'Adda nella cascina in località Pescia. Ancora sconosciuta l'origine delle fiamme. I pompieri - domato l'incendio - sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area e individuare le cause del rogo.

