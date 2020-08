I Ris nell'appartamento dell'ex di Pasini

CREMA (21 agosto 2020) - Questa mattina i Ris dell'Arma hanno effettuato i rilievi nell'appartamento della ex di Alessandro Pasini in via Porto Franco. Il Reparto Investigazioni Scientifiche ha fatto un sopralluogo anche a Vergonzana. Oggi rilievi anche nella casa di Alessandro Pasini.

L’udienza per l’interrogatorio e la convalida del fermo di Alessandro Pasini è fissata per oggi pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO